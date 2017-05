Symbolische Eröffnung in Klattenhof Neuer Radweg durch Stühe offiziell eingeweiht

Nur noch ein „schnipp“, dann ist die symbolische Handlung vollbracht: Ralf Spille (l.) und Carsten Harings weihen den neuen Radweg an der K 327 offiziell ein. Foto: Dirk Hamm

Mehr als 100 Bürger aus Ganderkesee und Dötlingen haben am Samstag der Einweihungsfeier für den neuen Radweg durch den Stühe am Dorfgemeinschaftshaus in Klattenhof einen festlichen Rahmen gegeben.