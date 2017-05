Lage ist entspannter geworden Ganderkesee erwartet für dieses Jahr noch 64 Flüchtlinge

In der Gemeinde Ganderkesee müssen laut Quote in diesem Jahr noch 64 Personen aufgenommen werden. Symbolfoto: dpa

Ganderkesee. In der Gemeinde Ganderkesee ist die Lage in puncto Flüchtlingsunterbringung deutlich entspannter geworden. „Wir haben zwar nach wie vor viel Arbeit, aber wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert.“ Das hat Christian Badberg, Fachdienstleiter Internes und Asyl, am Dienstagabend im Ausschuss für Soziales und Gesellschaft betont.