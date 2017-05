Feiern auf der Zielgeraden Vatertag-Update: Hoykenkamp wieder Party-Hochburg

mik Delmenhorst/Ganderkesee. Menkens ist zur Stunde das letzte Ziel vieler Vatertags-Ausflügler. Auffallend viele junge Leute bevölkern den Vorplatz des Lokals.

Die Vatertags-Partys neigen sich dem Ende entgegen. Wie in jedem Jahr ist bei Menkens in Hoykenkamp „Schlussoffensive“. Sternenförmig steuern meist sehr junge Ausflügler zu Fuß, mit dem Rad und sogar mit Boller- und Einkaufswagen das Lokal an der Schierbroker Straße an. Großer Treffpunkt ist dabei nicht der Biergarten, sondern der Vorplatz, wo bei lauter Musik und offensichtlich mitgebrachten Getränken weitergefeiert wird. vor Ort wird deutlich, dass doch einige Besucher deutlich über den Durst getrunken haben. Die Hoffnung bleibt, dass es keine Zwischenfälle gibt und alle gesund nach Hause kommen.