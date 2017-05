CVJM-Feier in Ganderkesee Alte Freunde treffen sich beim Landheimfest in Immer

Immer. Zum 86. Mal feierte der CVJM am Landheim in Immer sein Landheimfest. Viele reisen dafür mehrere Hundert Kilometer weit an, um alte Bekanntschaften zu treffen.

Immer am Himmelfahrtstag trifft man sich in Immer. So jedenfalls ist die Regel beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) Delmenhorst. Auch in diesem Jahr kamen wieder zum 86. Mal zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereins zum Landheim im Wald von Immer.

Darunter waren auch viele ehemalige Mitglieder, die weggezogen sind, aber wissen: „An Himmelfahrt trifft man sich hier“, sagt Birgit Bödeker vom CVJM-Vorstand. Deswegen begegnen sich auch an Himmelfahrt am Landheim viele ehemalige Bekanntschaft aus längst vergangenen gemeinsamen CVJM-Zeiten an Christi Himmelfahrt in Immer.

Schatzsuche und Immer Wettbewerbe

Mit einem Gottesdienst mit Pastor Dietrich Menne auf dem Festplatz vor dem Landheim starteten die Besucher in den Tag. Zeitgleich fand ein etwas spielerischer Gottesdienst im Wald für die jungen Besucher statt. Die konnten dann anschließend im Wald weitertoben, denn der Verein hatte kleine Schätze zwischen den Bäumen versteckt, die es bei einer Schatzsuche zu finden galt.

Währenddessen kamen die älteren Gäste vor dem Landheim bei einer Suppe oder einer Bratwurst zum gemeinsamen Klönen zusammen. Über 200 Menschen fanden am gestrigen Himmelfahrtstag den Weg nach Immer. Wie viele Gäste genau den Tag über das Landheim aufsuchen konnte Birgit Bödeker kaum schätzen, denn nicht nur vor dem Heim auch rund um im Wald setzten sich Menschen in kleinen Gruppen zusammen. Nach dem Mittagessen traten die Menschen bei den Immer-Wettbewerben gegen einander an. In bunten Gesellschaftsspielen galt es, sich gegen die anderen Teilnehmer durchzusetzen.

Jubiläum im August

Der Christliche Verien Junger Menschen Delmenhorst feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Ein Fest ist für den Samstag, 26. August, geplant. Dann lädt der CVJM in sein Vereinshaus an der Schönemoorer Straße 10a in Delmenhorst. Unter anderem wird der Musiker Uwe Lal ein Kinderkonzert geben. Der Musiker hat sieben Jahre lang als Hauptamtlicher für die Jugendarbeit des CVJM Delmenhorst gearbeitet.