Elektro-Werkzeuge geklaut Einbruch in zwei Schuppen in Prinzhöfte

Einbruch in zwei Schuppen in Prinzhöfte MEC öffnen

In gleich zwei Schuppen sind unbekannte Täter in der Gemeinde Prinzhöfte eingebrochen. Symbolfoto: Colourbox

Prinzhöfte. In gleich zwei Schuppen sind unbekannte Täter in der Zeit von Montag, 22.30 Uhr, bis Dienstag, 7.45 Uhr, in der Gemeinde Prinzhöfte eingebrochen.

Die Einbrecher hebelten in der Schulenberger Straße und dem Grenzweg die Tür auf und stahlen elektronische Werkzeuge. Die Schadenshöhe ist der Polizei nicht bekannt. Hinweise zu den beiden Einbrüchen werden bei der Polizei in Wildeshausen unter (04431) 941115 entgegengenommen.