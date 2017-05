Nostalgiebild Ganderkesee 1975: TSV Grüppenbühren vor dem Abstiegsduell

Grüppenbühren. Vor dem schweren Abstiegsduell im Handball gegen den TSV Hoyerswege im März 1975 hatte der TSV Grüppenbühren eine gute Generalprobe im Freundschaftsspiel gegen den TV Hiddensen.

Der TSV Grüppenbühren gewann das Spiel mit 21:18. Am Tag danach stand auch schon das Duell gegen den TSV Hoyerswege an, wo das Team Schwerstarbeit leisten musste. Wer einen der Handballer auf dem Foto erkennt, kann sich am Mittwoch, 24. Mai, ab 10 Uhr unter (04221) 156122 melden. Alle Nostalgiebilder sind hier zu finden. Foto: dk-Archiv