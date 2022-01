Ganderkesee. Am Saunahuus Ganderkesee wurde erneut ein Junge von einem unbekannten Mann angesprochen. Die Polizei sucht nach dem Täter und gibt Eltern Tipps.

Am vergangenen Freitag gegen 18 Uhr ist ein weiterer zehnjähriger Junge von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Vor dem Saunahuus in Ganderkesee wurde der Junge laut Polizei von dem Mann aufgefordert, in sein dunkles Auto ohne Kennzeichen einzusteigen. Dies sei mit den Eltern so abgesprochen gewesen. Allerdings weigerte sich der Junge, in das Auto zu steigen. Bereits am vergangenen Montag ereignete sich eine ähnliche Situation in Ganderkesee. In beiden Fällen fuhr der Unbekannte ein dunkles Auto ohne Kennzeichen.

Kinder frühzeitig sensibilisieren

Laut Ricarda von Seggern, Pressesprecherin der Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, ist es ratsam, Kinder nicht bloß wegen eines konkreten Ereignisses für den Umgang mit fremden Erwachsenen zu sensibilisieren. Es sei auch möglich, dies schon zu tun, bevor die Kinder sich alleine in der Öffentlichkeit bewegen.

Zum Beispiel bei gemeinsamen Spaziergängen oder auf dem Spielplatz könnten bestimmte Situationen durchgesprochen werden. Diese sollten laut von Seggern dann aber immer wieder in Erinnerung gerufen werden.

Wenn möglich Kinder in Gruppen zur Schule schicken

Wie genau sich Kinder verhalten sollen, wenn sie von fremden Personen angesprochen werden, schreibt die Polizei Niedersachsen in einem Informationsblatt. Demnach sei es wichtig, eine Vertrauensbasis zu seinen Kindern aufzubauen, damit diese von Vorfällen zu Hause berichten. Wenn Kinder von Vorfällen erzählen, sollten Eltern aufmerksam zuhören und den Kindern keine Vorwürfe für eventuelles Fehlverhalten machen. "Im Gegenteil: Kinder sollten dafür gelobt werden, dass sie sich anvertrauen", heißt es in dem Infoblatt.

Für die Eltern sei es außerdem wichtig, den Kindern klarzumachen, dass es immer eine Lüge sei, wenn ihnen für das Mitgehen von einem Fremden Süßigkeiten oder kleine Hunde versprochen werden. Deswegen müsse den Kindern immer wieder gesagt werden, dass sie nicht ohne elterliche Erlaubnis mit Fremden mitgehen dürfen oder zu nah an das Auto von Fremden zu gehen. Zur weiteren Sicherheit der Kinder sei es sinnvoll, in Gruppen zur Schule oder zum Spielen zu gehen.

Polizei rät von Codewörtern ab

Die Polizei rät außerdem von bestimmten Methoden ab. Schultaschen und Rucksäcke sollten demnach am besten nicht den Namen oder die Adresse des Kindes enthalten, da mögliche Täter diese Informationen benutzen könnten. Laut von Seggern sollten Eltern auch auf Codewörter verzichten, die sie mit den Kindern vereinbaren.

Mit Sätzen wie "Deine Mutter hatte einen Autounfall. Sie konnte das Codewort leider nicht mehr sagen. Sie möchte aber, dass du schnell mit mir ins Krankenhaus fährst", könnten die Täter demnach versuchen, das Codewort zu umgehen oder sie können es geschickt vom Kind erfragen. Besser sei die grundsätzliche Vereinbarung, dass ausnahmslos Eltern oder Personen aus dem persönlichen Umfeld das Kind irgendwo abholen.