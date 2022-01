Ganderkeseer Aktionsbündnis will Zeichen gegen Coronaleugner setzen

In Ganderkesee wollen Impfbefürworter auf die Straße gehen und ein Zeichen für die Maßnahmen im Kampf gegen Corona setzen.

Lino Mirgeler

Ganderkesee. Das Ganderkeseer Aktionsbündnis „Nachdenken statt Querdenken“ ruft zur Teilnahme an einer Gegenkundgebung auf. Am 24. Januar will das Bündnis ein Zeichen gegen Impfgegner und Corona-Spaziergänge setzen.