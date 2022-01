Kirchhatten. Ein Kiosk ist am Sonntagabend in Kirchhatten überfallen und ausgeraubt worden. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend einen Kiosk an der Wildeshauser Straße in Kirchhatten ausgeraubt. Laut Polizei betraten die Maskierten gegen 21 Uhr den Laden, bedrohten eine Mitarbeiterin mutmaßlich mit einem Elektroschocker und verlangten von ihr, die Kasse zu öffnen. Als das misslang, griffen sie sich die gesamte Kasse und flüchteten. Die 60-jährige Mitarbeiterin kam mit einem Schock davon, blieb laut Polizei aber unverletzt.

Polizei sucht Zeugen

Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist bislang unklar. Die Polizei fahndet nun nach den beiden Tätern. Sie sollen um die 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Beide waren neben der Maskierung dunkel gekleidet. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Kiosks beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter (0 44 31) 94 10 in Verbindung zu setzen.