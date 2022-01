Platzgenommen am neuen Tisch: (von links) Helmut Kühling, Heiko Ackermann (beide Hasbruch-Verein), Forstwirt Klaus Scheffer und Revierförster Jens Meier

Ole Rosenbohm

Hasbruch. Die Gesellschaft der Freunde des Hasbruchs will in den kommenden Jahren 20 Bänke austauschen. Das Eichenholz für die Möbel stammt natürlich aus dem Hasbruch selbst.

Neue Bänke für den Hasbruch: Rund 20 Eichenholzbänke oder Bank-Tisch-Kombinationen will die „Gesellschaft der Freunde des Hasbruchs e.V.“ in den kommenden Jahren austauschen. Ein erstes neues Ensemble am Falkenburger Weg an der Abzweigung z