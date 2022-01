Die Kinder des Kindergartens Birkenhof haben sich ihr neues Spiel- und Klettergerät ganz schnell erobert.

Dirk Hamm

Ganderkesee. Der Kindergarten Birkenhof in Ganderkesee hat nur eine Gruppe. Das ist in Corona-Zeiten von Vorteil. Die Kinder freuen sich derweil über ein neues Klettergerüst.

Er ist klein, aber fein: Lediglich eine Gruppe ist im Kindergarten Birkenhof am Industriepark 8A in Ganderkesee beheimatet, 20 Kinder von drei bis sechs Jahren werden in der privaten Einrichtung betreut. Der Name deutet es schon a