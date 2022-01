Kinder in Ganderkesee und Hatten von Fremdem angesprochen

In Ganderkesee-Hengsterholz ist ein Kind von einem fremden Mann aus einem Auto angesprochen worden.

Melanie Hohmann

Ganderkesee. In lokalen Facebook-Gruppen wird seit Dienstagnachmittag eine Warnung vor einem Mann geteilt, der in Hengsterholz einen Jungen zum Einsteigen in sein Auto bewegen wollte. Die Polizei bestätigt, dass Ermittlungen laufen.

Ein Beitrag im sozialen Netzwerk Facebook warnt seit Dienstag vor einem Mann, der in Ganderkesee-Hengsterholz einen Jungen aus einem Auto angesprochen hat und ihn zum Einsteigen bewegen wollte. "Er meinte zu dem Kind, er solle einsteigen, e