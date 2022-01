Meyer Technik spendet 5000 Euro an ambulanten Hospizkreis Ganderkesee

Die erste Vorsitzende des ambulanten Hospizkreises Ganderkesee-Hude Christiane Peikert-Baramsky (links), freut sich gemeinsam mit den beiden Koordinatoren (von rechts) Linda Bahr und Keven Eggers über die Spende der Firmengruppe Meyer-Technik. Die Spende wurde vom Firmengründer Harald Meyer und Geschäftsführer Lukas Bäcker (2. und 3. von links) übergeben.

Martina Brünjes

Ganderkesee. In jedem Jahr überreicht die Meyer Technik Unternehmensgruppe eine Spende an regionale Institutionen. In diesem Jahr kann sich der ambulante Hospizkreis Ganderkesee-Hude über 5000 Euro freuen.

Einmal jährlich überreicht die Meyer Technik Unternehmensgruppe verschiedenen regionalen Institutionen einen Spendenscheck. In diesem Jahr bekamen der ambulante Hospizkreis Ganderkesee-Hude und das Hilfsprojekt „Flugkraft“ für an Krebs erkr