Drei Verletzte bei heftigem Verkehrsunfall in Großenkneten

Bei einem Unfall auf der Garreler Straße in Großenkneten wurden drei Personen verletzt. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Symbolfoto: imago images/ Reiss

Großenkneten. Bei einem Unfall in Großenkneten sind am Donnerstag drei Personen verletzt worden. Eine 39-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall hat sich laut Polizei gegen 15.50 Uhr an der Garreler Straße zwischen den Einmündungen "An der Lethe" und Ringstraße ereignet. Eine 39-jährige Delmenhorsterin wollte von einem Privatgrundstück nach links auf die Garreler Straße a