Wegen Glätte und Hagel ist es auf der A1 und A29 zu mehreren Unfällen gekommen.

Großenkneten/Wildeshausen. Wegen Glätte und Hagel ist es am Mittwoch in kurzer Zeit zu drei Verkehrsunfällen auf Autobahnen in der Region gekommen. Dabei sind insgesamt Schäden von rund 20.000 Euro entstanden.

Am Mittwoch ist es auf der A1 und A29 zu drei Unfällen gekommen. Zunächst geriet laut Polizei gegen 12.35 Uhr auf der A29 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Ahlhorn ein 62-jähriger Autofahrer aus Ochse