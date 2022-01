Allianzgebetswoche der evangelischen Allianz in Bookholzberg

Die evangelisch-lutherische Auferstehungskirche in Bookholzberg ist Teil der Allianzgebetswoche.

Thomas Deeken

Bookholzberg. Bei der Allianzgebetswoche finden in diesem Jahr Veranstaltungen in den beiden Auferstehungskirchen am Friedensweg 2 und Friedensweg 17 statt.

Wie jedes Jahr veranstalten die evangelisch-methodistische Gemeinde und der evangelisch-lutherische Pfarrbezirk in Bookholzberg eine Allianzgebetswoche. Dazu sind alle Christen laut einer Pressemitteilung zu verschiedenen Veranstaltungen ei