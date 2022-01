Tannenbaumschreddern am Sonntag beim "KNUTschen" in Ganderkesee

Auch in diesem Jahr sollen beim "KNUTschen" in Ganderkesee wieder Tannenbäume geschreddert werden.

Timo Vetter

Ganderkesee. Am Sonntag werden auf dem Marktplatz Ganderkesee wieder Tannenbäume geschreddert. Für jeden abgegebenen Baum gibt es einen Gutschein. Doch es gibt auch Änderungen zu den Vorjahren.

Das alljährliche "KNUTschen" in Ganderkesee findet in diesem Jahr am Sonntag, 9. Januar, von 12 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz statt. Allerdings gibt es laut einer Pressemitteilung zwei Änderungen zu den Vorjahren: Statt die Bäume während de