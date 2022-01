Gastwirte in Ganderkesee bangen um die Kohlfahrtsaison

In der kalten Jahreszeit nicht wegzudenken und dennoch mit großem Fragezeichen versehen: Werden die Kohlfahrten in diesem Jahr stattfinden können? (Symbolfoto)

Ingo Wagner/dpa

Ganderkesee. Tanzen mit Maske, das macht keinen Sinn. Was nach Auslaufen der "Weihnachtsruhe" bei Kohlfahrten erlaubt sein wird, entscheidet sich am 7. Januar. Die Gastwirte in Ganderkesee sorgen sich um die Kohlfahrtsaison.

Es könnte alles so schön sein: Der Januar ist da, die Saison der Kohlpartys steht vor der Tür. Könnte, denn über den Kohlfahrten, in unserer Region alljährlicher Fixpunkt für ganz viele Familien, Freundes- und Kollegengruppen, ste