Spazier- und Wanderwege für Waldpflege in Sandkrug gesperrt

Abgesperrte Waldwege dürfen wegen fallender Bäume und Kronenteile während der Erntearbeiten auf keinen Fall betreten werden, hier besteht Lebensgefahr.

Niedersächsische Landesforsten

Hatten/ Sandkrug. Aufgrund von Waldpflegearbeiten sind in der Revierförsterei Sandkrug seit Montag einige Spazier- und Wanderwege gesperrt.

In der Revierförsterei Sandkrug finden seit Montag Waldpflegearbeiten statt. Besondere Schwerpunkte der forstlichen Maßnahmen liegen laut einer Mitteilung der Niedersächsischen Landesforste im Barneführer Holz und in Altosenberge. Beide For