Weihnachtsbäume werden 2022 in Ganderkesee ohne Fest geschreddert

In Ganderkesee gibt es am 9. Januar eine Tannenbaum-Schredderaktion auf dem Marktplatz - eine abgespeckte Version des "KNUTschens".

Archivfoto: Niklas Golitschek

Ganderkesee. Das Schredderfest "KNUTschen" mit verkaufsoffenem Sonntag ist in Ganderkesee in den vergangenen Jahren zum beliebten Event geworden. Doch durch Corona beschränken sich die Veranstalter 2022 nur auf das Schreddern.

