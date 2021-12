Wilde Müllkippe mit Gefahrstoffen in Wildeshausen-Bargloy entdeckt

In Bargloy wurden Sperrmüll und Kanister mit Gefahrstoffen achtlos in der Landschaft entsorgt.

Polizei

Wildeshausen. In Wildeshausen-Bargloy haben bislang unbekannte Personen in den vergangenen Tagen größeren Mengen Müll in der Landschaft abgeladen. Ein Zeuge konnte ein Autokennzeichen der mutmaßlichen Verursacher notieren.

Bereits kurz vor Weihnachten wurde laut einer Mitteilung der Polizei in dem Zufahrtsbereich des Wertstoffhofs Bargloy vor dem dortigen Zaun diverser Sperrmüll sowie ein alter Kühlschrank abgelegt. Am Dienstag, 28. Dezember wurde gegen 19.30