Corona-Ausbruch in Klosterseelter Altenpension – 49 Infizierte

Die Klosterseelter Altenpension befindet sich komplett in Quarantäne.

Symbolfoto: Angelika Warmuth/dpa

Landkreis Oldenburg. Corona-Ausbruch im Seniorenheim: In der Klosterseelter Altenpension in der Samtgemeinde Harpstedt hat es in den vergangenen Tagen 49 Infizierte unter Bewohnern und Personal gegeben.

Manchmal genügen wenige Worte, um zu zeigen, dass irgendetwas nicht stimmt. Besonders dann, wenn sie das erste sind, was zu lesen ist. „Die Klosterseelter Altenpension GmbH steht unter einer 14-tägigen, behördlichen angeordneten Quaran