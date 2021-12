In der Gemeinde Hude wir das neue Jahr mit zwei Gottesdiensten unter 2G-Regeln begrüßt.

Symbolfoto: imago images/Rolf Poss

Hude. Im Silvestergottesdienst will Pastor Reiner Backenköhler zurückblicken auf das vergangene Jahr und für due Zukunft neue Perspektive auf unsere Sorgen und Ängste ermöglichen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Hude will den Jahreswechsel mit zwei Gottesdiensten begehen: An Silvester wird um 17 Uhr die Jahresschlussandacht im Martin-Luther-Gemeindehaus gefeiert. "In dem traditionellen Jahresrückblick wird zurückges