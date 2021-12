Zwei Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten ein Übergreifen des Feuers auf das anliegende Gebäude verhindern.

L. Menke

Wildeshausen. Bei einem Brand zweier Müllcontainer am Westertor in Wildeshausen ist ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro entstanden.

Zwei Müllcontainer hatten am zweiten Weihnachtstag in der Wildeshauser Innenstadt Feuer gefangen. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, wurde der Brand am Westertor gegen 17.40 Uhr gemeldet. Die Container hatten sich gefährlich nahe an eine