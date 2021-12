Bauernhaus in Großenkneten brennt komplett aus – Ursache unklar

Die Feuerwehr war an Heiligabend in Großenkneten gefordert.

Michael Gründel

Landkreis Oldenburg. In Großenkneten ist an Heiligabend ein Bauernhaus komplett ausgebrannt. Nun läuft die Suche nach den Gründen für das Feuer.

Es war um 14.57 Uhr, als bei der Feuerwehr ein Brand in Großenkneten gemeldet wurde. Und so machten sich am Nachmittag des Heiligen Abends die freiwilligen Einsatzkräfte aus Großenkneten, Huntlosen, Wildeshausen, Neerstedt und Sandhatten au