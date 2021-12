Kevin Engler (stellv. Gemeinderandmeister), Tino Oltmann (stv. Ortsbrandmeister), Ralf Teutenberg (Ortsbrandmeister) und Thorsten Schnitger (Gemeindebrandmeister, v.l.) begrüßen Viktor Gublinas (Mitte) als 70. Mitglied der Feuerwehr Großenkneten.

Max Eilers/Kreisfeuerwehr Landkreis Oldenburg

Großenkneten. Andere Feuerwehren haben Nachwuchssorgen, die Feuerwehr Großenkneten muss stattdessen Umbaupläne schmieden. Die Brandschützer haben seit Beginn der Pandemie mehr als 20 neue Kameraden dazugewonnen.

Während viele Feuerwehren in Niedersachsen mit Nachwuchsproblemen kämpfen, haben die Brandbekämpfer in Großenkneten in der Corona-Zeit etliche neue Mitglieder dazugewonnen. Laut Pressesprecher Max Eilers sind seit Beginn der Pandemie 24 neu