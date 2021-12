64-Jährige nimmt 85-Jährigem in Tungeln die Vorfahrt

Bei einem Verkehrsunfall in Tungeln ist ein Sachschaden von 18.000 Euro entstanden.

Melanie Hohmann

Landkreis. Weil sie unerlaubt von einem Parkplatz auf die Oldenburger Straße gefahren ist, hat eine 64-jährige Autofahrerin einen Unfall in Tungeln verursacht. Dabei wurde beide Fahrer leicht verletzt.

Zwei leicht verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag in der Gemeinde Wardenburg. Laut Polizeibericht war eine 64-jährige Autofahrerin gegen 17 Uhr von dem Parkplatz eines Kiosks in Tungeln un