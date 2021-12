Jugendliche ohne Führerschein haben im Landkreis Oldenburg zwei Unfälle verursacht. (Symboltoto)

Melanie Hohmann

Landkreis Oldenburg. In zwei Fällen sind am Wochenende Jugendliche ohne Führerschein im Landkreis Oldenburg unterwegs gewesen. In beiden Fällen kam es zu Unfällen.

In Wildeshausen ist es am Sonntag gegen 0.35 Uhr auf einem Parkplatz am Westring zu einem Unfall gekommen. Obwohl die 17-jährige Fahrerin laut Polizeibericht nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist, fuhr sie mit einem Skoda über den