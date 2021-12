Hunderte lassen sich in Wüsting durchs Autofenster impfen

Station zwei, Arztgespräch: Danach ging es ging für die Wagen weiter zur Nadel.

Ole Rosenbohm

Wüsting. Bis zu drei Stunden musste am Samstagmorgen auf den Stich gewartet werden – verärgert aber war fast niemand. Gegen Mittag ging es dann richtig fix in der Messehalle.

Geimpft werden kann man auch im Auto: Das hat der Hof Urban in Wüsting am Wochenende bewiesen. Hunderte Menschen in Pkws nutzten die seltene Möglichkeit, sich ohne auszusteigen und ohne Anmeldung mit dem Impfstoff von Biontech ode