Bei Feuer in Wildeshausen Bewohner über Balkone gerettet

Über Leitern mussten Bewohner dieses hauses in Wildeshausen gerettet werden.

S. Eilers (KPW LK OL) / D. Müller I

Wildeshausen. Im Kellerraum eines 16-Parteienhauses an der Visbeker Straße in Wildeshausen ist es in der Nacht zu Samstag, 18. Dezember, gegen 1.05 Uhr zum Ausbruch eines Feuers gekommen.

Bei dem Kellerbrand Kellerbrand mussten die Bewohner aufgrund der entstandenen Rauchentwicklung teilweise durch die zuerst eintreffenden Polizeibeamten und im Weiteren durch die freiwilligen Feuerwehren über die Balkone evakuiert werd