Der Ganderkeseer Rat hat einen Haushalt ohne Neuverschuldung, aber auch mit einigen Unwägbarkeiten verabschiedet (Symbolfoto).

Daniel Reinhardt/dpa

Ganderkesee. Der Ganderkeseer Gemeinderat hat den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Das Votum war nicht einstimmig: Die Grünen sehen ein Versagen beim Klimaschutz.

Wie könnte es so kurz vor Weihnachten auch anders sein: Harmonie und Einstimmigkeit prägten am Donnerstagabend in der Mensa der Oberschule Ganderkesee weitestgehend die letzte Sitzung des Ganderkeseer Gemeinderats in diesem Jahr. Getrübt wu