Mehrere Impfambulanzen gehen im Landkreis Oldenburg an den Start

Das Innovation(s)Mobil der Innovativen Hochschule Jade-Oldenburg dient normalerweise als mobile Plattform des Wissenschaftstransfers - jetzt soll es die Impfambulanzen unterstützen.

Thomas Weber/ Picture-Weber – Varel

Landkreis Oldenburg. Ab kommender Woche solle es mehrere Impfambulanzen im Landkreis Oldenburg geben. Ab Januar sind auch Kinderimpfungen möglich.

Der Landkreis Oldenburg will impfen, was das Zeug hält. Beginnend mit dem 21. Dezember soll es in den verschiedenen Kommunen feste Impfambulanzen geben. Das teilte die Kreisverwaltung kürzlich mit. Ziel sei die Etablierung von festen Impfte