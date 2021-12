Er war letzten Winter der Spitzenreiter: Der Haussperling flog am häufigsten durch Deutschlands Gärten. Wird er seien Titelplatz verteidigen können?

Kira Hofmann

Landkreis Oldenburg. Auch in diesem Winter kann wieder jede und jeder zum Mitmach-Wissenschaftler werden: Bei der NABU-Aktion "Stunde der Wintervögel" kann in der Natur alles, was Federn hat, gezählt werden.

Wenig Samen und Baumfrüchte im Wald – viele Besucher am Futterhaus. Dieser Effekt könnte sich bei der kommenden „Stunde der Wintervögel“ bemerkbar machen, wie der NABU berichtet. Vom 6. bis zum 9. Januar laden der NABU und sein bayeris