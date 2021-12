1000 Drive-in-Impfungen am Wochenende in Wüsting möglich

Auf vier Impfstraßen sollen an einem Wochenende 1000 Menschen ihren Corona-Impfschutz erhalten.

Svana Kühn

Wüsting/Hude. Helmut Urban startet am Samstag, 18. Dezember, und Sonntag, 19. Dezember, den ersten Impf-Drive-in der Region. 1000 Dosen von Biontech stehen dem vierköpfigen Ärzteteam zur Verfügung.

Lange Schlangen von Impfwilligen, die sich im Freien zitternd die Beine in den Bauch stehen, soll es bei Helmut Urban nicht geben. Der Unternehmer aus Wüsting und sein Team starten am kommenden Wochenende, 18. und 19. Dezember, in der Messe