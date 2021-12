Sanfte Übernahme: (von links) Kai und Bente Oetken, Wiebke Rodiek (Seniorchefin Rodiek), Anja Rodiek (Inhaberin), Bernd Brüning (Geschäftsführer)

Ole Rosenbohm

Lemwerder. Das Beerdigungsinstitut Johann Oetken aus Ganderkesee vergrößert sich und übernimmt einen Mitbewerber aus Lemwerder zum 1. Januar.

Das Beerdigungsinstitut Johann Oetken aus Ganderkesee vergrößert sich. Zum 1. Januar übernimmt das von Kai und Bente Oetken in vierter Generation geführte Familienunternehmen das Bestattungsinstitut Rodiek an der Stedinger Straße 45 in Lemw