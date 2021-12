Eine weihnachtlich geschmückte Treckerkolonne soll am Samstagabend durch Bookholzberg, Schierbrok und Stenum ziehen.

Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich

Bookholzberg. Eine Lichterfahrt mit bunt geschmückten und weihnachtlich leuchtenden Treckern veranstalten Treckerfreunde aus Neuenlande und umzu am Samstag, 18. Dezember, durch Bookholzberg, Schierbrok und Stenum.

Start ist um 17.30 Uhr im Industriegebiet Bookholzberg, weiter geht die Route entlang der Straßen An der Bahn, Nutzhorner Straße, Nutzhorner Landstraße, Gut Nutzhorn, Bahnhofstraße in Schierbrok, Dorfring in Stenum, Heilstättenweg, Hohenkam