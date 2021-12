Diebe knacken Geldautomat an A1-Rastanlage Wildeshausen-Nord

Auf den Geldautomaten der Rastanlage Wildeshausen-Nord hatten es Einbrecher abgesehen.

Melanie Hohmann

Wildeshausen. Einbrecher haben es in der Nacht auf Mittwoch auf den Geldautomaten einer Rastanlage an der A1 in Wildeshausen abgesehen.

Auf den Geldautomaten der Rastanlage Wildeshausen-Nord an der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück hatten es Diebe zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch 4 Uhr abgesehen. Dabei beschädigten sie der Polizei zufolge zwei Türen und hatten so Zugang z