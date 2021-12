Das sind die Testzeiten in Ganderkesee und umzu an den Feiertagen

Die DRK-Testzentren in Hude, Ganderkesee und Bookholzberg öffnen auch an den Feiertagen. Allerdings teilen sich die Testzentren die verschiedenen Schichten auf.

Bettina Dogs-Prößler

Ganderkesee. Aufgrund der 2Gplus-Regel müssen auch an den Feiertagen einige Menschen die Testzentren des Roten Kreuzes in Ganderkesee, Bookholzberg und Hude besuchen. Das DRK hat jetzt die Öffnungszeiten bekannt gegeben.

Die drei Testzentren des Deutschen Roten Kreuzes in Ganderkesee, Bookholzberg und Hude stellen sich an den Feiertagen auf einen erhöhten Testbedarf ein. Deshalb wird ein Teil der Zentren auch an Weihnachten und Silvester öffnen. Über W