Acht neue Weihnachtssterne haben Mitglieder des Orts- und Heimatvereins jetzt in Stenum und Schierbrok installiert.

Rolf Tobis

Schierbrok. Acht neue Weihnachtssterne hat der Orts- und Heimatverein Schierbrok-Stenum jetzt in den beiden Ortschaften installiert. Sie sollen für besinnliche Stimmung sorgen.

Nachdem der Orts- und Heimatverein Schierbrok-Stenum im vergangenen Jahr angefangen hatte, zusätzlich zu den geschmückten Tannenbäumen am Dorfring und am Kehnmoorweg eine Weihnachtsbeleuchtung an der Bahnhofstraße in Schierbrok zu installie