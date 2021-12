Welche Corona-Regeln an Weihnachten in Ganderkeseer Kirchen gelten

An der Kirche St. Cyprian und Cornelius in Ganderkesee sind an Heiligabend keine Impf- oder Testnachweise erforderlich.

Thomas Deeken

Ganderkesee. Auch die Kirchen müssen sich an die Kontaktbeschränkungen halten. Pastorinnen und Pastoren klären auf, welches G an Heiligabend und den Weihnachtstagen in ihren Kirchen gilt.

In Stenum wird an Heiligabend ein Festzelt zur Kirche; andere Gemeinden haben ihre Bänke auseinandergerückt. Auch in diesem Jahr steht die Evangelische Kirchengemeinde Ganderkesee wieder vor der Herausforderung, die Weihnachtsgottesdienste