Um den Kundinnen und Kunden die Wartezeit im Freien zu versüßen, hat Ralf Dunajtschick warmen Kaffee bereitgestellt.

Svana Kühn

Ganderkesee. Ralf Dunajtschick wollte seine ungeimpften Kunden mit der 2G-Regelung nicht vergraulen und verkaufte seine Ware nur noch durchs Fenster. Jetzt ist wieder alles anders.

Er selbst sei geimpft. Erst vor Kurzem habe er sich boostern lassen. Aber: "Ich will niemanden ausschließen", sagt Ralf Dunajtschick, Inhaber von Ralfis Angelshop an der Straße "Zur Hesterei 9a" in Ganderkesee. Seit Sonntag,