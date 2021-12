Die Ahornstraße im Nebel. Auf der linken Seite könnten irgendwann acht Einfamilienhäuser entstehen. Die meisten Anlieger auf der rechten Seite bevorzugen Idylle.

Ole Rosenbohm

Hude/Vielstedt. Acht Familien aus Vielstedt wollen gerne im Dorf bleiben und bauen. Aber die Gesetzeslage ist schwierig und die Anwohner haben etwas dagegen.

Bauplätze für bald 1000 Menschen könnten in den nächsten Jahren in der Gemeinde Hude entstehen – für 200 in Wüsting, für weitere 200 am Huder Ortsausgang Richtung Maibusch, vielleicht sogar für 500 auf dem ehemaligen Gelände