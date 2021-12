Die Verteilung der Abfallkalender im Landkreis Oldenburg für das kommende Jahr ist gestartet.

Thomas Deeken

Landkreis Oldenburg. Neben den üblichen Terminen für Rest- und Biomüll werden im Kalender auch Termine für die mobile Sammlung bekannt gegeben. Außerdem erscheint der Kalender in einer Online-Version.

Die Verteilung der Abfallkalender 2022 ist in dieser Woche gestartet. Jeder Haushalt im Landkreis Oldenburg erhält ein Exemplar, wie Kreissprecher Oliver Galeotti in einer Mitteilung bekannt gibt. In einer verkürzten Version wird die richti