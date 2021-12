Bergedorfer Hofladen bietet Nudeln aus eigener Herstellung an

Kirsten und Stefan Bruns konnten ihren Hofladen von einer kleinen Holzhütte bis zu einem Zwei-Raum-Hofladen erweitern. Neben Obst und Gemüse findet man unter anderem auch die hausgemachten Nudeln im Hofladen.

Martina Brünjes

Ganderkesee/ Bergedorf. Frischer als in den hiesigen Hofläden kann man Obst und Gemüse sicherlich nicht kaufen. Auch für Familie Bruns ist Regionalität und Saisonalität ein großes Thema, dass sie auf die Idee der hausgemachten Nudeln brachte.

Vor gut drei Jahren schaffte sich Ehepaar Bruns die Hühnermobile für die Freilandhaltung ihrer Hühner an. Die Eier verkauften die Landwirte in einer kleinen Holzhütte an der Straße. Mittlerweile kommen nicht nur die frischen Eier bei ihrer