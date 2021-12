Für 300 Asylsuchende wird im Landkreis noch freier Wohnraum gesucht.

Symbolfoto: Gerhard Leber/imago images

Ganderkesee. Etwa 300 Asylsuchende sind in kreisangehörigen Kommunen aufzunehmen. Ziel ist, diese Menschen dezentral in Wohnungen/ Häusern unterzubringen.

Im August 2021 hat das Land Niedersachsen dem Landkreis Oldenburg die aktuelle Anzahl an aufzunehmenden Asylsuchenden mitgeteilt. Bis in das neue Jahr hinein sind aktuell noch etwa 300 Menschen in den kreisangehörigen Kommunen aufzunehmen.