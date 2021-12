Gewinner Jan Nagel (sitzend) zwischen den Teilnehmern des Vorlesewettbewerbs der Oberschule: Kim Grape und Juliane Hilfer (von links) sowie auf der rechten Seite Tarik Thiemann und Levin Heinz.

Oberschule Ganderkesee

Ganderkesee. Beim Vorlesewettbewerb der 6. Klassen der Oberschule Ganderkesee konnte Jan Nagel die Jury mit seiner Leseleistung überzeugen.

Die Schülerinnen und Schüler des 6. Jahrgangs der Oberschule Ganderkesee haben am Dienstag am diesjährigen Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels teilgenommen. In der Jury waren Frau Böttcher und Frau Bücking der Oberschule, die Schüle