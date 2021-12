Tänzerin wiegt sich im Wind am Jugendzentrum Trend

Die windbewegliche Installation "Die Tänzerin" ist zur Freude von Qasim Ibrahim Hasan, Edgar Ruhm, Mohamad Bashir Sankari und Hille Krenz (v.l.) von der LEB-Werkstatt ans Jugendzentrum Trend gesetzt worden.

Meike Saalfeld/Gemeinde Ganderkesee

Ganderkesee. Eine Installation aus der LEB-Werkstatt ist jetzt vor dem Jugendzentrum Trend aufgestellt worden. Das Objekt ist für weitere Informationen mit einem QR-Code ausgestattet.

Am Jugendzentrum Trend an der Bergedorfer Straße steht jetzt eine „Tänzerin“, die sich künftig im Rhythmus des Windes bewegen wird. Die Kunstinstallation mit dem Titel „Die Tänzerin“ ist in der Werkstatt der Ländlichen Erwachsenen