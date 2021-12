Um zu zeigen, dass sie in der aktuellen Phase der Corona-Pandemie nicht vergessen werden, haben die Ganderkeseer Malteser jetzt an Bewohner sozialer Einrichtungen Schoko-Nikoläuse verteilt.

Rolf Tobis

Ganderkesee. Um zu zeigen, dass an sie gedacht wird, haben die Ganderkeseer Malteser jetzt Nikoläuse aus Schokolade an soziale Einrichtungen verteilt. Mit der Aktion sollte den Bewohnern eine Freude gemacht werden.

Eine Freude machen in Zeiten der zum Teil düsteren Corona-Pandemie – das wollten die Ganderkeseer Malteser jetzt mit ihrer Nikolaus-Verteilaktion in sozialen Einrichtungen. Einen Tag vor Nikolaus haben die ehrenamtlichen Helfer am Sams