Die bunte Lichterfahrt der Landwirte sollte die Kinder erfreuen.

Rolf Tobis

Ganderkesee. Landwirte aus Ganderkesee haben die Bewohner der Gemeine mit einem besonderen Umzug erfreut. Bunt geschmückte Trecker sollten auf Nikolaus und Weihnachten einstimmen.

Die "Landwirte aus der Nachbarschaft" in Ganderkesee haben nun mit einer besonderen Aktion für Weihnachtsstimmung in der Gemeinde gesorgt. Am Samstag sind die bunt geschmückten Gefährte in einer Lichterfahrt durch den Ort gefahren.