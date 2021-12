Henry Peukert hat im Fachausschuss Bilanz 2021 gezogen: Die Pandemie hat auch in diesem Jahr den Bäder- und Saunabetrieb in Ganderkesee bestimmt, berichtete der Saunahuus-Geschäftsführer (Archivfoto).

Niklas Golitschek

Ganderkesee. Die Bedingungen sind auch in diesem Jahr nicht gerade günstig für den Bäderbetrieb in Ganderkesee gewesen. Die Bilanz fällt dennoch gar nicht so negativ aus, wie am Donnerstag im Fachausschuss deutlich wurde.

Ganz besonders widrig, mit einem Lockdown, hat das Jahr 2021 begonnen. Für die Bäderbetriebsgesellschaft des Saunahuus in Ganderkesee bedeutete das: monatelange Betriebsschließung. „Das hat unser Geschäftsjahr vollkommen bestimmt“, sagte Sa